PİYASALAR – Dolar 5.97, euro 6.67 ve sterlin 7.79 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Dövizler Cuma gününe, Perşembe gününün kapanış düzeylerine yakın başladı:

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9580 lira ve en yüksek 5.9746 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6563 lira ve en yüksek 6.6798 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7719 lira ve en yüksek 7.7990 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı:

“Dün 22 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu 96 bini test eden endekste haber akışlarına bağlı gelen satışlarla geçtiğimiz haftanın son günü görülen dip seviyelerin bulunduğu 93 bin 900’e kadar gerilendi. 93 bin900 kısa vadede en güçlü desteğimiz konumunda iken, 95 bin ve devamında 96 bin oldukça güçlü dirençler konumuna geçti. Bu nedenle bu seviyeler geçilmediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Teknik göstergelerin aşağı yönlü eğilimini devam ettirdiği endekste, 93 bin 900’ün kırılması durumunda mart ayı sonunda görülen 90 bin 500’e doğru bir geri çekilme daha yaşanabileceğini düşünüyoruz.”