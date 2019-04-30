PİYASALAR – Dolar 5.95, euro 6.66 ve sterlin 7.71 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Dövizler Salı gününe, Pazartesi gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.07 artışla başladı:

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9457 lira ve en yüksek 5.9646 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.6764 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6880 lira ve en yüksek 7.7193 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Küresel piyasalarda dün hafif alıcılı bir seyir izlenmesine karşın bankacılık sektöründe devam eden satış baskısına bağlı olarak endeksteki zayıf teknik görünüm korundu. Bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon raporu ve verilecek mesajlar lira varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır. Bu taraftaki mesajlara bağlı olarak volatilitedeki artışlara karşı dikkatli olunması yararlı olacaktır. Endekste satışların devam etmesi durumunda 93 bin 850 seviyesi destek olarak ön plana çıkmaktadır. 93 bin 850 desteği altında 92 bin ve 90 bin 500 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 95 bin ve devamında 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen kabaca 96 bin seviyesi geçilmeden yükselişlere temkinli yaklaşılması gerektiğini değerlendiriyoruz.”