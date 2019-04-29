PİYASALAR – Dolar 5.95, euro 6.65 ve sterlin 7.71 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () – Dövizler haftaya 26 Nisan Cuma gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.34 artışla başladı:

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9331 lira ve en yüksek 5.9606 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6141 lira ve en yüksek 6.6595 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6756 lira ve en yüksek 7.7203 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Önceki hafta görülen dip seviyenin bulunduğu 95 binin de altına sarkılan endekste bu hafta 95 bin üzerinde kapanışlar teyit edilemezse teknik satış baskısının artacağını, bu durumda geçtiğimiz ay sonunda görülen diplerin tekrarlanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kısa vadede referans noktası olarak 95 bini izlemeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 95 bin üzerinde ilk direnç seviyemiz 97 bin 750. Teknik göstergelerin kararsız, hatta bir kısmının hafif aşağı yönlü hareketi desteklediği endekste 95 bin üzerinde tutunulabilirse bir süre 95 bin -99 bin aralığında konsolide kanalı oluşumu izleyebiliriz. Kısa vadede riskler ağır bassa da olası haber akışlarına bağlı zaman zaman sert yükselişler yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.”