PİYASALAR – Dolar 5.95, euro 6.63 ve sterlin 7.69 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Merkez Bankası’nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına kara vermesiyle yükselen dövizler güne, Perşembe gününün kapanış değerlerine göre en az yüzde 0.54 artışla başladı

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9630 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6076 lira ve en yüksek 6.6489 lirayı gördükten sonra, 6.64 – 6.65 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6462 lira ve en yüksek 7.6986 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurt dışından gelen etkiyle bir miktar satışların gözlendiği BIST-100 Endeksi’nde TCMB kararı sonrasında günün ikinci yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde satış baskısının artış kaydettiği ve endeksin önemli destek seviyelerini kırdığı görüldü. Endeks tarafında kısa vadede teknik görünüm zayıf seyrini sürdürürken haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareketlerin devamında kısa vadede 93 bin 850 seviyesi destek olarak ön plana çıkmaktadır. 93 bin 850 desteği altında 92 binve 90 bin 500 seviyeleri ön plana çıkacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 95.000 ve devamında 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen kabaca 96 bin seviyesi geçilmeden yükselişlere temkinli yaklaşılması gerektiğini değerlendiriyoruz.“