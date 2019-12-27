PİYASALAR – Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.72 lirada

Dövizler, haftanın son işlem günü açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda başladığı Perşembe günü, en düşük 113 bin 116 puanı ve en yüksek 114 bin 535 puanla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra, yüzde 0.29 artışla 113 bin 653 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 495 puanı ve en yüksek 160 bin 854 puanı gördükten sonra, yüzde 0.16 artışla 159 bin 205 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama getirisi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin getirisi ise yüzde 0.25 düşüşle yüzde 11.77’ye geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9447 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.1646 lirayı gördükten sonra, 6.60- 6.61 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında hareket ediyordu.