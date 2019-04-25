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PİYASALAR – Dolar 5.90 lirayı gördü, BİST100 yüzde 0.11 artıda

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Piyasalarda bugün açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı beklenirken, Çarşamba gününü 5.87 lirada tamamlayan dolar, piyasa açılışı sonrasında 5.9020 liraya kadar...

PİYASALAR – Dolar 5.90 lirayı gördü, BİST100 yüzde 0.11 artıda

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Piyasalarda bugün açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı beklenirken, Çarşamba gününü 5.87 lirada tamamlayan dolar, piyasa açılışı sonrasında 5.9020 liraya kadar yükseldi. PPK'dan faiz değişikliği beklemeyen piyasalarda, Merkez Bankası'nın açıklamasında, bundan sonraki adımlarına ilişkin ipuçları izlenecek. Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8632 lira ve en yüksek 5.9020 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5429 lira ve en yüksek 6.5923 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5787 lira ve en yüksek 7.6320 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.
Güne yüzde 0.22 artışla 96 bin 351 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 96 b,n 139 puanı ve en yüksek 96 bin 457 puanı gördükten sonra yüzde 0.11 artışla 96 bin 249 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 128 bin 198 puanı ve en yüksek 129 bin 633 puanı gördükten sonra yüzde 0.15 düşüşle 128 bin 436 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 18.3 ve yüzde 21.25 düzeyindeler.

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