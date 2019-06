PİYASALAR – Dolar 5.90, euro 6.62 ve sterlin 7.44 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Dövizler haftaya, açılış öncesi işlemlerde en az yüzde 0.31 artışla başladı.

New York Fed (Merkez Bankası), ABD ekonomisi için ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahminlerini, Cuma günü açıklanan ABD perakende satış ve sanayi üretimi verileri sonrasında yukarı yönlü revize etti. New York Fed, ikinci çeyrek için GSYH büyüme tahminini yüzde 1.01'den yüzde 1.36'ya çıkarırken, üçüncü çeyrek için GSYH büyüme beklentisini yüzde 1.31'den 1.70'e yükseltti. Atlanta Fed de, ABD ekonomisi için 2. çeyrek GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. ABD ekonomisinin, 7 Haziran'da yaptığı tahminde 2. çeyrekte yüzde 1.4 büyüyeceğini öngören Atlanta Fed, Cuma günü bu tahminini yüzde 2.1 düzeyine çıkardı.

Açılış işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9048 lira ve en yüksek 5.9290 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6189 lira ve en yüksek 6.6541 lirayı gördükten sonra, 6.2 – 6.63 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4358 lira ve en yüksek 7.4702 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük pipyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçen hafta başında 94 bin 589’u gören BIST 100 hafta içinde en düşük 90 bin 24’ü gördükten sonra haftayı 90 bin 787’den tamamladı. Endekste yaşanan bu düzeltmeye karşın hafta kapanışının 90 bin 500’ün üzerinde gerçekleşmesi ve bu seviyenin altından gelen tepkiler teknik açıdan negatif görünümü sınırladı. Endekste 92 bin ve devamında 94 bin 750 oldukça güçlü dirençler konumunda. Bu seviyelere doğru olacak hareketler önümüzdeki yoğun gündemi göz önünde bulundurarak risklerini sınırlamak isteyenler için yeni satış fırsatları oluşturabilir. 90 bin500 altında ise satışların yeniden ivme kazandığını görebiliriz. 90 bin 500’ün kırılması durumunda 88 bin 500 ve devamında mayıs ayı içinde gördüğümüz dip seviyelerin bulunduğu 84 bin civarı yeniden gündeme gelebilir.”