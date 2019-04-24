PİYASALAR – Dolar 5.86, euro 6.57 ve sterlin 7.58 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan () – Dövizler güne, Pazartesi gününün kapanış değerlerine göre en az yüzde 0.45 artışla başladı

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8227 lira ve en yüksek 5.8684 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5389 lira ve en yüksek 6.5802 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5425 lira ve en yüksek 7.5890 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı:

“BIST-100 Endeksi pazartesi günü bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 0.94’lük bir düşüş göstermişti. Dün işlem görmeyen ve bugüne yataya yakın bir açılışla başlamasını beklediğimiz BIST-100 Endeksi’nin seyri üzerinde kur tarafındaki hareketler ve YSK’dan gelebilecek olası açıklamalar etkili olacaktır. Doların küresel çapta değer kazanımlarına bağlı olarak kurda yaşanan yükselişlerin devam etmesi endeks üzerinde baskı oluşturabilir. 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 96 bin seviyesinin hemen altında bulunan endekste satışların devam etmesi ve 200 günlük ortalama altında kalınması durumunda 95 bin ve 93 bin 850 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 97 bin – 97 bin 600 aralığı ilk güçlü direnç bölgesidir. “