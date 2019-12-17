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PİYASALAR – Dolar 5.85, euro 6.52 ve sterlin 7.78 lirada
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, anlaşmanın ilk aşaması konusunda uzlaşma sağlandığına ilişkin açıklamalar ile küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı yukarı yönlü gelişmeler yaşanırken, iç piyasada dövizler...
EKONOMİ 17.12.2019, 09:23
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, anlaşmanın ilk aşaması konusunda uzlaşma sağlandığına ilişkin açıklamalar ile küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı yukarı yönlü gelişmeler yaşanırken, iç piyasada dövizler yeni güne karışık başladı. Dolar ve euronun en az yüzde 0.10 artttığı erken işlemlerde, Birleşik Krallık seçimlerinin ardından dün güçlü bir çıkış yapan sterlin, haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.33 düşüşle başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8454 lira ve en yüksek 5.8540 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5276 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7478 lira ve en yüksek 7.8070 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8454 lira ve en yüksek 5.8540 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5276 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7478 lira ve en yüksek 7.8070 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.
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