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PİYASALAR – Dolar 5.84 euro 6.53 ve sterlin 7.39 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Dövizler, dokuz günlük bayram tatili öncesinde güne karışık başladı. Açılış öncesi işlemlerde: - dolar en düşük 5.8301 lira ve en yüksek 5.8677 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira...

PİYASALAR – Dolar 5.84 euro 6.53 ve sterlin 7.39 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Dövizler, dokuz günlük bayram tatili öncesinde güne karışık başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8301 lira ve en yüksek 5.8677 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5574 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3738 lira ve en yüksek 7.4177 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

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