PİYASALAR – Dolar 5.83, euro 6.46 ve sterlin 7.12 lirada

Dövizler güne hafif artışla başladı.

ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesiyle, küresel tahvil getirileri tarihi düzeylerde hareket ederken, hisse senedi piyasaları toparlanamıyor. Piyasalar bir yandan Birleşik Krallık'taki gelişmeleri izliyor. Kraliçe Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme planını onayladı. Kraliçe'nin Danışma Kurulu'ndan yapılan açıklamada, parlamentonun 9-12 Eylül arasındaki bir günden 14 Ekim'e kadar tatil edileceği teyit edildi. Açıklamada "Majesteleri bugün parlamentonun 9 Eylül Pazartesi gününden daha erken, 12 Eylül Perşembe gününden ise daha geç olmamak üzere 14 Ekim Pazartesi gününe kadar tatil edilmesi talimatı verdi" denildi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8093 lira ve en yüksek 5.8357 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4389 lira ve en yüksek 6.4675 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0982 lira ve en yüksek 7.1283 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“CDS primlerindeki yükseliş ve kurdaki yukarı yönlü seyir BIST-100 Endeksi üzerinde son günlerde satış baskısını artıran gelişmeler oldu. Dün dalgalı bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi’nin geçen hafta etkili olan 100 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu 96 bin 100-95 bin aralığı arasındaki sıkışma alanı içerisine döndüğü görülüyor. Geri çekilmelerde 95 bin ve devamında geçen hafta test edilen 94.350 seviyesi destek konumunda olup 94 bin 350 altında satışların hız kazandığı izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 96.100 üzerinde 96 bin 900 – 97 bin 500 kısa vadeli direnç noktaları olup devamında 98 bin 500 seviyesi direnç olarak önem taşımaktadır. Kısa vadede yükselişlerin tekrar güç kazanabilmesi için 97 bin 500 üzerindeki kapanışların görülmesi gerektiği kanaatindeyiz.”