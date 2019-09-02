PİYASALAR – Dolar 5.83, euro 6.41 ve sterlin 6.10 lirada

Dövizler, haftaya hafif yükselişle başladı.

Arjantin'de hükümet kur kontrollerini başlattı. Uluslararası Para Fonu da (IMF) Arjantin`in sermaye akışı yönetimi önlemlerini incelemeye aldı. IMF'den yapılan açıklamada, "Yetkililerimiz önümüzdeki dönemde Arjantinli yetkililerle yakın temasta kalacak ve IMF bu zorlu zamanlarda Arjantin ile birlikte durmaya devam edecektir" denildi.

Diğer yandan, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 23 Ağustos ile biten haftada 188.94 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın önceki hafta 187.21 milyar dolar olarak açıkladığı 16 Ağustos'a ilişkin veriyi 190.51 milyar dolara revize etmesi sonucu yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 23 Ağustos haftasında 1.57 milyar dolar azaldı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8281 lira ve en yüksek 5.8405 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4014 lira ve en yüksek 6.4240 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0737 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurt içinde büyüme ve enflasyon verileri ile Suriye tarafındaki gelişmeler ve ticaret savaşlarının seyri BIST-100 Endeksi’ndeki fiyatlamalar üzerinde etkili olacak önemli konu başlıkları. Endekste yukarı yönlü fiyatlamalarda 97 bin 500 direnci üzerinde 98 bin 500 ilk güçlü direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 98 bin 500 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise önceki hafta sıkışma alanın oluştuğu 200 ve 100 günlük ortalamaların bulunduğu 96 bin 100-95 bin aralığı ilk güçlü destek konumunda iken 95 bin altında 94 bin 350 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 94 bin 350 altındaki kapanışlarda endeksteki teknik görünüm daha da zayıfladığı ve satış baskısının hız kazandığı görülebilir."