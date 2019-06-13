PİYASALAR – Dolar 5.82, euro 6.59 ve sterlin 7.40 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tutmasının ardından üçer kuruş düşen dövizler güne en az yüzde 0.3 artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8031 lira ve en yüksek 5.8476 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.6186 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4377 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün küresel piyasalardaki kâr satışları yurt içi piyasalarda da etkili oldu. Bu sabah da yurt dışında hafif satıcılı seyir devam ederken kur tarafındaki yükselişin de etkisiyle endekste satışların devam edebileceğini düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde son günlerdeki yükseliş trendinin geçtiği 91 bin 850 seviyesi destek konumunda olup bu seviye altında 90 bin 500 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 90 bin 500 altındaki olası kapanışlarda aşağı yönlü hareketlerin hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Tekrar alımların etkili olması durumunda ise 93 bin 800 ve 94 bin 750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. S-400 konusu ve ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler gündemdeki yerini korurken bu taraftaki gelişmelerin volatiliteyi artırabileceği göz önünde bulundurulmadır.”