PİYASALAR – Dolar 5.82, euro 6.46, sterlin 7.11 lirada

ABD ile Çin'in birbirlerinden ithal ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklamasıyla küresel piyasalarda Pazartesi günü görülen sert satış baskısı, ABD Başkanı Trump, ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow’un olumlu açıklamalarıyla risk iştahında toparlanma yaşandı.

ABD tarafından gerginliği yatıştırıcı açıklamalar gelirken, Çin Komunist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesine bağlı olarak çıkan Global Times gazetesinin baş editörü Hu Xijin, Çin'in pozisyonunun değişmediğini ve ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceğini söyledi. Hu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Benim bildiğim kadarıyla, Çinli ve Amerikalı baş müzakereciler son günlerde telefon görüşmesi yapmadılar. İki taraf teknik seviyede teması devam ettiriyorlar, bu da Başkan Trump'ın işaret ettiği kadar önemli bir durum değil. Çin pozisyonunu değiştirmedi. Çin, ABD'nin baskısına boyun eğmeyecek" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geni Shuang da Çin ile ABD arasında telefon görüşmeleri yapıldığı konusunda bilgisi olmadığını ifade etmişti.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8112 lira ve en yüksek 5.8310 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4580 lira ve en yüksek 6.4786 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1089 lira ve en yüksek 7.1279 lirayı gördükten sonra, 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

