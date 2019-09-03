PİYASALAR – Dolar 5.81, euro 6.36 ve sterlin 6.98 lirada

Dövizler, Salı gününe bir önceki kapanış düzeylerinin hafif altında başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8040 lira ve en yüksek 5.8175 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3515 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9724 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.98 – 6.99 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı:

“Dün gelen alımlarla bir süredir konsolide olduğu 95 bin-97 bin 500 kanalını yukarı kırarak 98 bin 342’den kapanan endekste, bugün 97 bin 500 üzerinde tutunulabilmesi yükselişlerin devam etmesini sağlayacaktır. Endeksin 97 bin 500 üzerinde tutunabilmesi ilk etapta 100 bine kadar olacak bir hareketi işaret edecektir. Bugün açıklanacak enflasyon rakamları sonrası endekste dalgalanmalar görülebilir. 97 bin 500’ün altına yeniden sarkılması ve burada kapanış ihtimali doğması negatif görünümün yeniden ağır basması anlamına gelecektir. Bu durumda yeniden 95 bin desteğinin test edilme ihtimali artacaktır. Bu nedenle bugün için 97 bin 500’ü referans olarak izliyor olacağız.”