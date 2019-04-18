PİYASALAR – Dolar 5.79, euro 6.56 ve sterlin 7.57 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata verilmesi ve devir-teslim töreni haberleriyle 7-9 kuruş dolayında gerileyen dövizler yeni güne, Çarşamba gününün kapanış değerlerinine göre en az yüzde 0.85 artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7315 lira ve en yüksek 5.7979 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4872 lira ve en yüksek 6.5699 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4895 lira ve en yüksek 7.5871 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“YSK’nın İstanbul seçimlerine dair yapılan itirazlara yönelik kararları lira varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacak olsa da endeksin geçen haftaki yükselişlerde güçlü direnç konumunda bulunan 22 günlük basit hareketli ortalaması üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi olumlu bir teknik görünüm sunuyor. Küresel piyasalardaki hafif satıcılı seyre paralel endekste yaşanabilecek geri çekilmelerde 100 ve 22 günlük basit hareketli ortalama denk gelen 97 bin 600 ve 97 bin 250 seviyeleri destek olarak önem taşımaktadır. 22 günlük ortalama altında satış baskısının artış kaydettiği ve 200 günlük ortalamanın bulunduğu 96 bin seviyesine doğru bir geri çekilmenin gündeme geldiği görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 98 bin 660 – 99 bin 200 aralığı ile 100 bin 500 seviyesi direnç konumundadır. “