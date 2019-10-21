PİYASALAR – Dolar 5.79, euro 6.46 ve sterlin 6.48 lirada

Dövizler, haftaya hafif yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7877 lira ve en yüksek 5.8005 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4522 lira ve en yüksek 6.4779 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4634 lira ve en yüksek 7.5166 lirayı gördükten sonra 7.48 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.

