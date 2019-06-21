PİYASALAR – Dolar 5.78, euro 6.53 ve sterlin 7.34 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – Dövizler haftanın son işlem gününe en az yüzde 0.14 artışla başladı.

Japonya’nın en büyük finansal hizmet şirketlerinden Mizuho Bank grubu kuruluşlarından Mizuho Americas'ın ABD baş ekonomisti Steven Ricchiuto, ABD ekonomisinin Pekin ile ile Washington arasındaki ticari gerilimden kaynaklı olarak büyümede biraz geri çekilme ile karşı karşıya kalsa da, hala güçlü olduğunu ve Fed'in 2019'un geri kalanında faiz değişikliği yapmasını beklemediklerini vurguladı ve ekledi: "Veriler, Fed'in yılın geri kalanında adım atmasını gerektirmiyor. Ekonomi, piyasanın fiyatladığından çok daha iyi durumda."

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7553 lira ve en yüksek 5.7856 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5059 lira ve en yüksek 6.5355 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3137 lira ve en yüksek 7.3524 lirayı gördükten sonra 7.34 – 7.35 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Önceki hafta görülen zirve seviyelerin bulunduğu 94 bin 500 ile 200 günlük ortalamanın bulunduğu 95.400 aralığını aşarak gün içinde 95 bin 954’e kadar yükselen BIST 100, bu bölgenin üzerinde tutunmayı başaramadı ve günü sınırlı bir kayıpla 94 bin 157’den tamamladı. Dünkü satışların ardından bahsettiğimiz bu bölge ve dün görülen gün içi zirve çok daha güçlü bir direnç konumuna geçti. Bu nedenle bu bölge geçilmeden yapılacak alımların riskinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Aşağıda ise 93 bin 300 ilk önemli desteğimiz iken bu seviyenin altında 92 bin - 92 bin 350 aralığı trendin devamı açısından en önemli destek bölgesi konumunda. Bugün ve gelecek hafta İstanbul seçimine yönelik sürecin volatiliteyi artırabileceği göz önünde bulundurulmalı.“