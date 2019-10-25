PİYASALAR - Dolar 5.77 lira, euro 6.42 lira, sterlin 7.42 lirada

Merkez Bankası'nın 2.5 puan (250 bazpuan) ile, 1.0 - 2.0 puan dolayında olan beklentilerin üzerinde faiz indiriminin ardından dövizler yeni güne yükselişle başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Perşembe günü politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16.50’den, 2.5 puanlık indirimle yüzde 14’e çekti. Merkez Bankası açıklamasında, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir" denildi. Böylece, Merkez Bankası'nın son üç faiz indiriminin toplamı 1,000 baz puana (10 puan) ulaştı.

Piyasa analistlerine göre, ABD'den gelecek olası yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik gerilimlerdeki azalış, Merkez Bankası'nın politika faizini beklenenden fazla indirmesinin etkilerini yumuşattı.

Gösterge 10 yıllık tahvil spot kapanışta ortalama yüzde 13.33, valörde saat 1651'de son işlemde yüzde 13.45 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.64, son işlemde yüzde 13.36 düzeyindeydi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7618 lira ve en yüksek 5.7921 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4006 lira ve en yüksek 6.4375 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4012 lira ve en yüksek 7.4436 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyordu.