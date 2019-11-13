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PİYASALAR – Dolar 5.77 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.41 lirada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin izlendiği piyasalarda dövizler yeni güne de yatay başladı. Salı gününe yüzde 0.32 artışla 103 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 103 bin 452 puanı...
EKONOMİ 13.11.2019, 09:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin izlendiği piyasalarda dövizler yeni güne de yatay başladı.
Salı gününe yüzde 0.32 artışla 103 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 103 bin 452 puanı ve en yüksek 104 bin 428 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 103 bin 972 puanda kapandı.
Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.61 olan bileşik getiri, Salı günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.61, valörde son işlem yüzde 12.57 oldu.
İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.42, valörde son işlem yüzde 12.29 düzeyindeyken, Salı günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.28, valörde son işlem yüzde 12.24 oldu.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7640 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3510 lira ve en yüksek 6.3740 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4088 lira ve en yüksek 7.4337 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.
Salı gününe yüzde 0.32 artışla 103 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 103 bin 452 puanı ve en yüksek 104 bin 428 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 103 bin 972 puanda kapandı.
Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.61 olan bileşik getiri, Salı günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.61, valörde son işlem yüzde 12.57 oldu.
İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.42, valörde son işlem yüzde 12.29 düzeyindeyken, Salı günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.28, valörde son işlem yüzde 12.24 oldu.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7640 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3510 lira ve en yüksek 6.3740 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4088 lira ve en yüksek 7.4337 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.
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