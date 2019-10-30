PİYASALAR - Dolar 5.76 lira, euro 6.38 lira, sterlin 7.38 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ekim () – Piyasalarda, politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 10 puan indirime ulaşan Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı enflasyon raporu yeni haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14 düzeyine çekilmesinin ardından gerileyen dövizler yeni haftaya da, geçen haftanın son günündeki düzeylerde başladı.

Tahvil bono piyasasında Cuma günü, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.37 düşüşle 13.20 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 1.74 düşerek 13.02 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7580 lira ve en yüksek 5.7767 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3789 lira ve en yüksek 6.4029 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3814 lira ve en yüksek 7.4112 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı izlenecek. Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı kararından beklentiler 25 baz puan indirimde yoğunlaşıyor.

