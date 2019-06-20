PİYASALAR – Dolar 5.76, euro 6.51 ve sterlin 7.33 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın (Fed), politika faizini sabit tutması ve Temmuz’da faiz indirimine gidebileceği kararının ardından dövizler, bir önceki kapanış düzeylerinin oldukça altında hareket ediyor.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinin yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu. Ayrıca, FOMC’nin para politikasını ilişkin tanımından “sabırlı” ifadesi kaldırıldı. Artan ticaret gerilimleri ve zayıf enflasyonla ilgili endişeleri değerlendiren Fed, gelecek ay kadar erken bir sürede faiz indirimleriyle küresel ve ülke içindeki ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti. Fed'in yeni ekonomik tahminleri 17 politika yapıcısının neredeyse yarısının önümüzdeki altı ayda faizleri düşürmeye istekli olduğunu gösteriyor ve yedi kişi, faizlerin yüzde 0.5 puan düşürülmesinin gerekli olabileceğini öngörüyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7625 lira ve en yüksek 5.7997 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4914 lira ve en yüksek 6.5434 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3227 lira ve en yüksek 7.3678 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün endekste gün içindeki dalgalanmanın ardından yataya yakın bir kapanış gerçekleşti. Dün de ifade ettiğimiz gibi kısa vadede önceki hafta görülen zirve seviyelerin bulunduğu 94,500 ile 200 günlük ortalamanın bulunduğu 95,400 aralığı oldukça güçlü bir direnç konumunda. Dünkü Fed açıklamalarının etkisi ile bu seviyeler test edilmek istenebilir ancak bölgenin kalıcı olarak geçilebilmesi için ekstra pozitif haber akışlarına ihtiyaç olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk desteğimiz 93,300 iken devamında 92,000 referans noktamız olacak. Bu seviyenin altına olacak bir hareket son günlerdeki pozitif görünümü tersine çevirebilir. İstanbul seçimi ve ABD ile S400 kaynaklı sürecin volatiliteyi artırabileceği göz önünde bulundurulmalı.”