Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
PİYASALAR – Dolar 5.75 lira, euro 6.37 lira, sterlin 7.41 lirada
Jeopolitik ve küresel gelişmelerle Salı gününün ikinci yarısında 5-6 kuruş dolayında yükselen dövizler, Çarşamba gününe de aynı düzeylerde başladı. Salı gününe yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde...
EKONOMİ 06.11.2019, 09:15
Jeopolitik ve küresel gelişmelerle Salı gününün ikinci yarısında 5-6 kuruş dolayında yükselen dövizler, Çarşamba gününe de aynı düzeylerde başladı.
Salı gününe yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 847 puanı ve en yüksek 100 bin 693 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.44 artışla 100 bin 525 puanda kapattı.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7495 lira ve en yüksek 5.7585 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3797 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4070 lira ve en yüksek 7.4214 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyordu.
Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Salı günü de spot kapanışta yüzde 12.64, valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.68 düzeyindeydi.
İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu. Salı günü ise spot kapanışta yüzde 12.29 valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.46 düzeyindeydi.
Salı gününe yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 847 puanı ve en yüksek 100 bin 693 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.44 artışla 100 bin 525 puanda kapattı.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7495 lira ve en yüksek 5.7585 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3797 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4070 lira ve en yüksek 7.4214 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyordu.
Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Salı günü de spot kapanışta yüzde 12.64, valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.68 düzeyindeydi.
İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu. Salı günü ise spot kapanışta yüzde 12.29 valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.46 düzeyindeydi.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5