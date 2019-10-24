PİYASALAR – Dolar 5.73 lira, euro 6.39 lira, sterlin 7.41 lirada

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından Çarşamba günü 5-7 kuruş gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7628 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3791 lira ve en yüksek 6.4244 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3978 lira ve en yüksek 7.4500 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

Çarşamba gününe 0.93 artışla 98 bin 799 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 637 puanı ve en yüksek 99 bin 596 puanı gördükten sonra, 1.94 artışla 99 bin 785 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 139 bin 898 puanı ve en yüksek 142 bin 28 puanı gördükten sonra, yüzde 2.27 artışla 141 bin 585 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.11 düşüşle 13.56 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 2.90 düşerek 13.75 düzeyine geriledi.