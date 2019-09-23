PİYASALAR – Dolar 5.72, euro 6.31 ve sterlin 6.14 lirada

Dövizler, haftaya hafif düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7209 lira ve en yüksek 5.7447 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3098 lira ve en yüksek 6.3392 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1399 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST 100 geçtiğimiz hafta beş günün dördünü düşüşle tamamlarken haftanın 100 bin üzerinde kapatılmış olması tek olumlu taraf oldu. Kısa vadede 100 bin önemli bir psikolojik eşik olmakla birlikte ana desteğimiz mayıs ayı itibariyle başlayan yükselen trend olmaya devam ediyor. Bu trend yeni haftaya başlarken 98 bin 250 civarında bulunurken hafta sonuna kadar 99 bin civarına ulaşmış olacak. Endeks bu trendin üzerinde kaldığı sürece geri çekilmelerin alım fırsatı oluşturmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketin teyit edilebilmesi açısından geçtiğimiz hafta satışlarda ön plana çıkan bankaların bir tepki başlatması gerektiğini düşünüyoruz. Yükselişlerin ivme kazanabilmesi için ilk kademede 101 bin 500’ün aşılması gerekiyor. “