PİYASALAR – Dolar 5.72, euro 6.26 ve sterlin 7.2 lirada

Dövizler, Çarşamba gününe karışık başladı, dolar ve euro yükselirken, Brexit belirsizlikleri etkisiyle sterlin geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7122 lira ve en yüksek 5.7302 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2474 lira ve en yüksek 6.2674 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0174 lira ve en yüksek 7.0474 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.

