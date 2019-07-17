PİYASALAR – Dolar 5.71, euro 6.40 ve sterlin 7.08 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Temmuz () – Dövizler Çarşamba gününe yatay başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7041 lira ve en yüksek 5.7255 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4275 lira ve en yüksek 6.4502 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1441 lira ve en yüksek 7.1686 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST-100 dün yurt dışı piyasalara nazaran pozitif ayrışarak günü 98 bin puanın hemen üzerinde tamamladı. ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmelere olan hassasiyetin yüksek seyrettiği BIST-100 Endeksi’nde yükselişlerin devam etmesi halinde 98 bin 500 – 99 bin 100 aralığı ilk direnç bölgesi. Tüm olumsuz haber akışına karşın 100 bin 650 seviyesi geçilecek olursa yükseliş yeni bir ivme kazanabilir. Buna karşın 100 bin 650 geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşımımızı koruyoruz. Tekrar satış baskısının etkili olması durumunda ise 96 bin 650 – 96 bin 500 aralığı ilk güçlü destek konumunda olup 96 bin 500’ün de altına sarkacak ve bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirecek olur ise 94.000 ve devamında en güçlü destek olarak 90 bin civarı gündeme gelebilir.