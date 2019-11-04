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PİYASALAR - Dolar 5.70 lira, euro 6.37 lira, sterlin 7.37 lirada

Dövizler, piyasaların enflasyon verilerine odaklandığı haftanın ilk gününe yatay başladı; dolar 5.70 lira sınırında hareket ederken, euro 6.37 - 6.38 lira aralığında işlem görüyor. Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 0.22 artışla 98 bin...

EKONOMİ 04.11.2019, 08:53
PİYASALAR - Dolar 5.70 lira, euro 6.37 lira, sterlin 7.37 lirada
Dövizler, piyasaların enflasyon verilerine odaklandığı haftanın ilk gününe yatay başladı; dolar 5.70 lira sınırında hareket ederken, euro 6.37 - 6.38 lira aralığında işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 0.22 artışla 98 bin 689 puanda başladığı Cuma günü içinde, en düşük 97 bin 678 puanı ve en yüksek 98 bin 813 puanı gördükten sonra, yüzde 0.01 düşüşle, 98 bin 462 puanda kapandı.
Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.92, valörde saat 1630'da son işlem yüzde 12.77 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.77, valörde saat 1630'da son işlem yüzde 12.70 oldu.
Çeşitli kuruluşların anketlerinde Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 2.0 dolayında yükselmesi bekleniyor. Verinin beklentiler ile uyumlu gelmesi durumunda, yıllık enflasyonun baz etkisiyle Eylül'deki yüzde 9.26'dan yüzde 8.5 dolayında bir düzeye gerilemesi bekleniyor. Buna karşılık, bu kez de baz etkisinin ortasından kalkmasıyla Kasım ve Aralık'ta yıllık enflasyonun yeniden çift haneye yükselmesi ve ÜFE'nin yılı yüzde 12'nin biraz üzerinde tamamlaması öngörülüyor.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda, "Temmuz ayında yüzde 13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik" dedi ve ekledi: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.2 ile yüzde 12.8 aralığında (orta noktası yüzde 12.0), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5.3 ile yüzde 11.1 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz."
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.6955 lira ve en yüksek 5.7077 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3631 lira ve en yüksek 6.3837 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3687 lira ve en yüksek 7.3906 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.
Kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirirken, BB- olan notunu teyit etti. Fitch'in Cuma gece yarısı yayımladığı değerlendirmede, "Türkiye, ekonomisine istikrar kazandırmak ve yeniden dengelenmeyi yakalamak için Temmuz ayında yapılan son değerlendirmeden bu yana mesafe kaydetmeye devam etmiş ve aşağı yönlü risklerin hafiflemesini sağlamıştır" denildi.
Fitch kredi notunun artırılmasını sağlayacak unsurları enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşmesi, dış kırılganlıkları dolarizasyonu azaltacak veya cari açığı kapatacak şekilde azaltmak olarak özetledi.
Fitch, kredi notunun düşürülmesine yol açabilecek unsurları ise ekonomiyi düşük enflasyon ve azalan dış kırılganlık patikasından çıkaracak gelişmeler, dışarıdan sermaye girişinin durmasından dolayı sanayi ve bankacılık sektöründe oluşacak baskı ve kamu borç yükünün gayrı safi yurtiçi hasılaya oranının belirgin ölçüde artması olarak sıraladı.

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