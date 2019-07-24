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PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.37 ve sterlin 7.11 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () – Dövizler, Çarşamba gününe iki günlük yükselişe son vererek düşüşle başladı. Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımına çok yakında başlamasını...

PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.37 ve sterlin 7.11 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () – Dövizler, Çarşamba gününe iki günlük yükselişe son vererek düşüşle başladı.
Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımına çok yakında başlamasını beklediğini söyledi. Politico'nun haberine göre Kudlow, "Amerikalı yetkililerin Çin'e bir ziyaretleri olacağı gibi görünüyor ve Çin'in tarımsal ürün alımlarına çok yakında başlamasını umuyorum, bekliyorum" diye konuştu. Habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD'den üst düzey yetkililer, taraflar arasındaki yüz yüze görüşmeleri yeniden başlatmak üzere Pazartesi günü Çin'in Shanghay kentine gitmeye hazırlanıyorlar.
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.7001 lira ve en yüksek 5.7301 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3562 lira ve en yüksek 6.3897 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0965 lira ve en yüksek 7.1272 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
“Cuma günü görülen zirveleri dün bir kez daha test eden endekste gün içinde izleyeceğimiz ilk direnç bu zirvelerin bulunduğu 102 bin 900 civarı olacak. Burası da aşılacak olur ise 100 bin 650’nin geçilmesi ile teknik hedef konumuna geçen 106 bin hareketi hız kazanabilir.  Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk güçlü destek 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 750 civarında bulunuyor. Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde negatif uyumsuzluklar oluşturmaya başlamış olsa da endeksin bugün için 99 bin 680’de bulunan yükseliş trendinin üzerindeki seyri şuan için geri çekilmeleri teknik düzeltmeler olarak bırakıyor. Bu trend haftanın son günü 100 bin 500 civarına ulaşmış olacak ve haftalık kapanışın bu seviye üzerinde gerçekleşmesi olumlu görünümü destekleyecektir. “

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