PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.25 ve sterlin 7.02 lirada

Dövizler, fiyat endekslerinin açıklanması beklenirken, güne hafif yükselişle başladı.

Çin ile ABD arasında süregelen ticaret savaşının, ABD ekonomisine zarar vediğini gösteren Eylül ayına ilişkin ABD özel sektör istihdam verisinin beklenenden zayıf gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.70 lira düzeyinde hareket ediyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6993 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2508 lira ve en yüksek 6.2668 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0097 lira ve en yüksek 7.0353 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.