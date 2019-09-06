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PİYASALAR – Dolar 5.69 lira, euro 6.29 lira, sterlin 7.03 lirada
ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi....
EKONOMİ 06.09.2019, 07:18
ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi. Dövizler güne hafif artışla başladı
Açılış işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6990 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.2955 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0140 lira ve en yüksek 6.0335 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor.
Açılış işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6990 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.2955 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0140 lira ve en yüksek 6.0335 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor.
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