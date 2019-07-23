PİYASALAR – Dolar 5.69, euro 6.37 ve sterlin 7.10 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Dövizler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını indirilebileceği beklentileriyle yükselişe devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki boş üyeliklerden biri için aday göstermeye hazırlandığı ekonomist Judy Shelton, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz indirmesi taraftarı olduğunu ortaya koydu. Washington Post gazetesine konuşan Shelton, göreve getirilmiş olsaydı Fed'in faizi 50 baz puan indirmesine destek verip vermeyeceği yönündeki soruya, "Evet. Haziran toplantısında 50 baz puan faiz indirimine destek verirdim" yanıtını verdi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7031 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3531 lira ve en yüksek 6.3850 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0716 lira ve en yüksek 7.1053 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bir süredir ana direnç konumunda takip ettiğimiz 100 bin 650’nin geçilmesiyle sene başında yaklaşık iki ay boyunca konsolidenin gerçekleştiği kanala giren BIST 100’de, bu kanalın üst bandının bulunduğu 106 bin civarı hedef konuma geçti. 100 bin 650 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini değerlendirdiğimiz endekste 100 bin 650 desteği altında satışların hız kazanabileceği ve mayıs ayından bu yana gözlenen yükseliş trendinin geçtiği seviye olan 98 bin 900 seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Yükselişlerde ise 500 günlük basit hareketli ortalamanın 101 bin 775 ve 102 bin 880 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu ve açıklanacak ikinci çeyrek mali sonuçları volatil bir görünüm oluşmasına neden olabilir.