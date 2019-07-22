PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.37 ve sterlin 7.10 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – Dövizler, St. Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard’ın faiz oranlarının 2019 yılı için hedeflenen parasal sıkılaşma politikaları kapsamında 25 baz puan indirilebileceğini açıklamasıyla haftaya artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6340 lira ve en yüksek 5.6833 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3229 lira ve en yüksek 6.3774 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0530 lira ve en yüksek 7.1078 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“100 bin 650’nin geçilmesiyle sene başında yaklaşık iki ay boyunca konsolidenin gerçekleştiği kanala giren BIST 100’de, bu kanalın üst bandının bulunduğu 106 bin civarı hedef konuma geçti. Buna karşın haftanın son günü günün son bölümünde görülen satışlar teknik olarak negatif bir görünüm oluştururken, bu süreçte herhangi bir sebeple 100 bin 650 altına sarkılacak olur ise aşağı yönlü hareketler yeniden hız kazanabilir ve bu hareket 23 Mayıs’ta başlayan yükseliş trendini sonlandırabilir. Bu durumda geri çekilmenin ilk kademede 96 bin -96 bin 500 aralığına kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu ve açıklanacak ikinci çeyrek mali sonuçları volatil bir görünüm oluşmasına neden olabilir.”