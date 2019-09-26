PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.23 ve sterlin 7.04 lirada

Dövizler perşembe gününe yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.6885 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2038 lira ve en yüksek 6.2391 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0040 lira ve en yüksek 7.0438 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem görüyor.