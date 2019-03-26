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PİYASALAR – Dolar 5.67 lira, euro 6.31 lira, sterlin 7.37 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Mart () – ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin, 15 ayın dip düzeylerinden hafif yükselmesiyle küresel piyasalarda toparlanan dolar, yeni güne 5.60 liranın altında başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) eski...

PİYASALAR – Dolar 5.67 lira, euro 6.31 lira, sterlin 7.37 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Mart () – ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin, 15 ayın dip düzeylerinden hafif yükselmesiyle küresel piyasalarda toparlanan dolar, yeni güne 5.60 liranın altında başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen, ABD tahvil piyasaları getiri eğrisinin terse dönmesinin, her zaman yaklaşan bir resesyonu ya da küçülmeyi haber vermediğini vurguladı.
Yellen, Hong Kong'da yaptığı konuşmada, "Getiri eğrisindeki değişimi bir resesyon işareti olarak görmüyorum. ABD tahvil piyasaları uzun süreli bir ekonomik daralmayı değil bir faiz indirimine ihtiyacı işaret ediyor olabilir" dedi.
Konuşmasında ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlamakta olduğunun  bir gerçek olduğuna vurgulayan Yellen, "Evet, büyüme yavaşlıyor; ancak, ekonominin resesyona neden olacak bir düzeye kadar yavaşlamasını beklemiyorum" dedi.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.5495 lira ve en yüksek 5.5880 lirayı gördükten sonra, 5.57 – 5.58 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2797 lira ve en yüksek 6.3539 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3323 lira ve en yüksek 7.3978 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyordu.

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