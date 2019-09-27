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PİYASALAR – Dolar 5.66, euro 6.19 ve sterlin 6.99 lirada

Dövizler haftanın son işlem gününe gününe karışık başladı. Açılış öncesi işlemlerde: - dolar en düşük 5.6605 lira ve en yüksek 5.6784 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında, - euro en düşük 6.1799 lira ve en...

EKONOMİ 27.09.2019, 09:16
PİYASALAR – Dolar 5.66, euro 6.19 ve sterlin 6.99 lirada
Dövizler haftanın son işlem gününe gününe karışık başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.6605 lira ve en yüksek 5.6784 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,
- euro en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2048 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9810 lira ve en yüksek 7.0034 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD'de enflasyon beklentilerinin yüzde 2.0 olan hedef ile uyumlu olduğunu söyledi. Clarida, eflasyonu yukarı itmek için yeni bir faiz indirimini "acil bir gereksinim" olarak görmediğini vurguladı ve "Bana göre, ABD'de enflasyon beklentileri bizim fiyat  istikrarı herefimiz ile tutarlı olduğunu düşündüğüm bir aralık içinde bulunuyor" dedi.
 

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