PİYASALAR – Dolar 5.59, euro 6.29 ve sterlin 7.33 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Dövizler Perşembe günü görülen tırmanış ardından Cuma gününe görece olarak sakin başladı. Dolar yüzde 0.89, euro yüzde 0.4 yükselirken, Brexit belirsizleriyle küresel piyasalarda gerileyen sterlin yüzde 0.03 yükseldi.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.5364 lira ve en yüksek 5.6119 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1953 lira ve en yüksek 6.3444 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2618 lira ve en yüksek 7.3350 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Birinci çeyrek sona eriyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında beklentilerin altında 105.5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Güveni verisi Mart ayında -7.2 değerinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan GSYH verisine göre, ABD’de ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde piyasa beklentisi altında yüzde 2.2 büyüdü.

“Almanya’da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında beklentilerin altında bir önceki aya göre, yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 artış gösterdi.

“ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Şubat ayında yüzde -1.0 düştü. New York Fed Başkanı John Williams yaptığı değerlendirmede, açıklanan verilerin Fed’in hedeflerine yaklaşmaması durumunda politika yeniden gözden geçirilir dedi. Fed'in politika duruşunun iyi konumlanmış durumda olduğunu belirten başkan, ‘Para politikası doğal faize yakın seviyelerde’ olduğunu ifade etti. ABD borsalarıgünü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri 2019 yılı Şubat ayı verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak 100.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.7 artarak 77.6 milyar dolar olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 21 milyar dolar oldu. TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi 2019 yılı Mart ayı verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 79,4 iken, Mart ayında yüzde 3.1 artış ile 81.9 oldu. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.3767 – 5.6263 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.5609 seviyeleri civarında günü tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.,29 yükseliş ile 92 bin 120 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11.6 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 25.01 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 3.77 yükseliş ile yüzde 21.21 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.47 yükseliş ile yüzde 18.66 düzeyinde günü tamamladı.”