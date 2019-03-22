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PİYASALAR – Dolar 5.50 liranın üzerine çıktı, euro 6.28 ve sterlin 7.27 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Küresel gelişmelerle, dolar gün içi en yüksek 5,5399 lirayı gördükten sonra 5.52 - 5.53 lira aralığına çekilirken, euro 6.28 ve sterlin de 7.27 lirada. Güne yüzde 0.24 artışla 103 bin 653 puanda...

PİYASALAR – Dolar 5.50 liranın üzerine çıktı, euro 6.28 ve sterlin 7.27 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Küresel gelişmelerle, dolar gün içi en yüksek 5,5399 lirayı gördükten sonra 5.52 - 5.53 lira aralığına çekilirken, euro 6.28 ve sterlin de 7.27 lirada.
Güne yüzde 0.24 artışla 103 bin 653 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), yüzde 1.63 düşüşle 101 bin 720 puanda işlem gördü.
BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 2.38 düşüşle 141 bin 669 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.39 artışla yüzde 16.49’a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.28 düzeyinde.
Küresel gelişmelere paralel olarak euro dolar karşısında yüzde 0.43 artışla 1,1375 dolardan işlem görürken, gün ortası işlemlerde;
- dolar en düşük 5.4572 lira ve en yüksek 5.5399 lirayı gördükten sonra, 5.52 – 5.53 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2123 lira ve en yüksek 6.3119 lirayı gördükten sonra, 6.29– 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.2886 lirayı gördükten sonra 7.27– 7.28 lira aralığında işlem görüyor.
 

 

 

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