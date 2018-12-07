PİYASALAR – Dolar 5.32, euro 6.05 ve sterlin de 6.79 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Aralık () – Dövizler güne, bir önceki güne göre düşüşle başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3213 lirayı ve en yüksek 5.3482 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0523 lirayı ve en yüksek 6.0941 lirayı gördükten sonra 6.05– 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7941 lirayı ve en yüksek 6.8436 lirayı gördükten sonra 6.79– 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tepki artışı bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya piyasaları Huawei CFO’sunun tutuklanmasının şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Ekim ayında gördüğü dip seviyelerin üzerinde tutunmayı başaran ABD hisseleri haber sonrası oluşan zararı büyük ölçüde geri alarak günü kapattı.

“Asya piyasalarında sınırlı bir yükseliş görüyoruz. ABD piyasalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 civarı yükselişle açılmasını bekliyoruz. Avrupa borsalarındaki tepki alışlarının şiddetine bağlı olarak Türkiye varlıklarındaki toparlanmanın boyutu artabilir.

“Yurtiçinde önemli bir haber akışı olmadığı haftanın son gününde ABD tarım dışı istihdam verisi (beklenti - istihdam 198.000, ücret artışı yüzde 3.1) izlenecek.”