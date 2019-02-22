PİYASALAR – Dolar 5.32, euro 6.04 ve sterlin 6.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Dövizler güne Perşembe gününün kapanış düzeyinde başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğinin vurgulanması, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. Fed'in Ocak ayındaki toplantısında bilanço küçültmeyi durdurma planlarını da yakında belirleyeceğine ilişkin işaretler vermesine karşın, politika yapıcılar faiz politikası konusundaki "sabırlı" tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Erken işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3156 lirayı ve en yüksek 5.3280 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0274 lirayı ve en yüksek 6.0495 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9310 lirayı ve en yüksek 6.9568 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftayı yoğun veri akışı ile tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Şubat ayında 48.5 olurken, açıklanan verinin 2016 yılı Haziran ayından itibaren en düşük seviyeye gerilediği görüldü.

“Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 düşerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 yükseldi. Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi beklentilerin aksine 47.6 düzeyine geriledi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Şubat ayında beklentilerin altında 49,2 düzeyinde gerçekleşti. ECB Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny yaptığı değerlendirmede, piyasaların 2019 yılında faiz artırımı beklemediğine değinirken Başkan Draghi’den sonra göreve gelecek ismin döneminde politikada keskin değişiklikler beklemediğini ifade etti.

“St.Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı değerlendirmede, Fed’in faizde normalleşmede sona yaklaşıldığı öngörüsünü ifade ederken, bilanço kararının birkaç toplantı içinde alınabileceğini belirtti. Başkan, Aralık ayındaki faiz artışına karşı çıktığını, son artışın bir hata olduğunu ve piyasada olumsuz bir tepkiye neden olduğunu belirtti.

“Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, Euro Bölgesi ekonomisinde resesyon ihtimalinin düşük olduğu fakat belirsizliklerin yüksek olduğu vurgulanıyor.

“Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin birkaç çeyrek potansiyelinin altında kalabileceği belirtilirken Yeni TLTRO bankanın para politikası hedeflerine ulaşılmasına hizmet etmesi gerektiğine değinilirken Yönetim Konseyi TLTRO konusunda acele karar vermek istemediği vurgulanıyor.

“ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Aralık ayında yüzde 1.2 arttı. ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi Şubat ayında 4.1 puan geriledi. ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Şubat ayında piyasa beklentisinin altında 53.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Mevcut Konut Satışları verisi Ocak ayında yüzde 1.2 düştü. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, lirada yaşanan değer kazanımı ve küresel piyasalarda dolarda devam eden zayıf görünüm sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3056 - 5.3404 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3159 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.51 yükseliş ile 102 bin 494 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.9 milyar lira oldu.”