PİYASALAR - Dolar 5.30, euro 6.03, sterlin 7.02 lirada

İstanbul, 27 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.30 liranın, euro 6.03 liranın üzerinde hareket ediyor.

Powell, son dönemde açıklanan verilerin "zayıf" olmalarına karşın, ABD ekonomisindeki "güçlü büyümeyi aşağı çekemeyeceğini" vurguladı; ancak, bu dturuma karşın Fed'in bundan sonraki faiz kararlarına "sabırlı" yaklaşacağının altını çizdi.

ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu'nda yapacağı konuşmanın dağıtılan metnine göre Powell Fed'in Ocak ayında para politikasına yaklaşımını değiştirdiği yolundaki yaklaşımları teyit etti. Powell "ters akımlar ve çelişen sinyaller" nedeniyle faiz artırımlarını sürdürme olasılığının azaldığını ve bu durumun olumlu ekonomik görünüm üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekti.

Powell bugün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ABD para politikası ve ekonomisine ilişkin sunum yapacak.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2981 lirayı ve en yüksek 5.3116 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0267 lirayı ve en yüksek 6.0520 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0189 lirayı ve en yüksek 7.0429 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın, "ABD Verileri ve Fed Başkanı Powell’ın Açıklamaları Piyasaların Gündeminde…" başlıklı günlü piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi Mart ayında beklentilere paralel 10.8 düzeyinde gerçekleşti.

"İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yaptığı değerlendirmede, bankanın olağanüstü durum planlaması çerçevesinde likidite ihaleleri sıklığını değiştireceğini ve bankanın tüm önde gelen para birimleri için likidite sağlayamaya hazır olduğunu belirtti.

"Başkan, Brexit sürecine yönelik sonuçlara bankanın hazır olduğunu dile getirirken ekonominin performansının banka hedeflerine uyumlu olması durumunda kademeli faiz artışı gerekebileceğini ifade etti. Başkan, Brexit sürecinin nihai şekli konusunda belirsizliğin 29 Mart’a kadar devam edebileceğini belirtirken bir Brexit geçiş döneminin olması herkes açısından olumlu olabileceğini vurguladı.

"Başkan’ın açıklamaları sonrasında Sterlin’de değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. İngiltere Başbakanı Theresa May gerçekleştirdiği grup toplantısı ardından Avam Kamarası’nda yaptığı değerlendirmede, Brexit anlaşması onaylanmazsa erteleme oylamasını isteyeceğini ifade ederken Brexit tarihinin uzatılmasını görmek istemediğini belirtti.

"ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 artış ile 1.326 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İnşaat Başlangıçları verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 11.2 düşüş ile 1.078 milyon olarak gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan Conference Board Tüketici Güveni verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde artış ile 131,4 düzeyine yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde yaptığı değerlendirmede, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun Fed’in hedefi olan yüzde 2.0 düzeyine yakınsadığını belirtti. Başkan, Fed’in son dönemde bazı çelişen işaretler gördüğünü ve gelecekteki para politikası değişimlerine sabırlı yaklaşımın belirleyeceğini ifade etti.

"Başkan, gerekirse bilanço normalleşme sürecinde ayarlamaya yapmaya hazır olduklarını belirtti. ABD’de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde artış ile 16 düzeyine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı."