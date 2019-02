PİYASALAR – Dolar 5.29, euro 6.0 ve sterlin 6.91 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Dövizler güne, Salı gününün kapanış düzeylerinden hafif yüksek başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Washington'daki ofislerinin bugün kötü hava şartları nedeniyle kapalı olacağını ancak 29-30 Ocak tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının planlandığı gibi bugün açıklanacağını duyurdu. Tutanaklar Türkiye saati ile 22.00'da açıklanacak.

New York Fed Başkanı John Williams, ABD'de faiz oranlarının şu an bulunduğu düzeyden memnun olduğunu ve büyüme veya enflasyon görünümünde beklenmedik şekilde yukarı yönlü bir değişiklik olmadıkça faizlerin yeniden artırılması ihtiyacı görmediğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da, bu yıl FOMC'den oy hakkı olmadığını, ancak oy hakkına sahip olsaydı Fed'in bilançosunu daraltma sürecinin yavaşlatılmasına destek olacağını söyledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2772 lirayı ve en yüksek 5.2977 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9861 lirayı ve en yüksek 6.0143 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8982 lirayı ve en yüksek 6.9196 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Gözler FOMC toplantı tutanaklarında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Peter Praet yaptığı değerlendirmede, Eğer Euro Bölgesi ekonomisinde büyümede keskin bir yavaşlama görülürse bankanın sözel yönlendirmesini değiştirebileceğini ve buna ek olarak diğer önlemlerin devreye alınabileceğini söyledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari Denge Aralık ayında piyasa beklentisi altında 16.2 milyar euro fazla verdi.

İngiltere’de açıklanan Ekim-Aralık dönemini kapsayan üç aylık ortalama İşsizlik Oranı beklentilere paralel yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Ekim-Aralık dönemini kapsayan ortalama gelir endeksi ikramiyeler dahil beklentilerin hafif altında yüzde 3.4 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Ekim-Aralık dönemini kapsaya ortalama gelir endeksi ikramiyeler hariç beklentilere paralel yüzde 3.4 oldu.

“Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Şubat ayında -13.4 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Şubat ayında -16.6 düzeyinde gerçekleşti.

“FOMC Komite Üyesi Mester yaptığı değerlendirmede, ekonomi beklentilerine paralel performans gösterdiği takdirde Fed’in faiz oranlarının biraz daha yüksek olması gerekebileceğini ifade ederken bilanço küçültme operasyonunun büyük olasılıkla uzun vadeli faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor dedi. ABD borsaları günü, yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Aralık 2018 verilerine göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 10.9 milyar dolar azalarak 210.6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3.3 milyar dolar azalarak 15.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği açıklandı.

“Dün, lirada yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3222 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda dolarda yaşanan değer kayıplarının etkisi ile birlikte bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 5.2814 eviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 endeksi günü yüzde 0.01 değer kazanımı ile 101 bin 742 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.”