PİYASALAR – Dolar 5.29, euro 5.98 ve sterlin 6.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – ABD ile Çin arasında süren ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya varılacağı beklentisinin yanı sıra dünyanın başlıca merkez bankalarının enflasyonu yükseltmek amaçlı yürüttükleri politikaları sürdürecekleri beklentisi küresel piyasalarda yükselişleri tetikliyor. İki ülke arasında bir hafta boyunca Pekin'de süren ticaret görüşmelerine bu hafta Washington'da devam edilecek.

Merkez Bankası'nın Cumartesi günü yayınladığı karar ile Türk Lirası zorunlu karşılıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürmesi ve bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarması ve Standard & Poors'un açıklamaları sonrası, dövizler haftaya, Cuma gününün kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2703 lirayı ve en yüksek 5.2927 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9550 lirayı ve en yüksek 5.9922 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8038 lirayı ve en yüksek 6.8373 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.4 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı.

“Japonya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında beklentilere paralel yüzde 0.1 düştü. Japonya’da açıklanan Kapasite Kullanım Oranı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü.

Çin’de açıklanan Tahsil Edilemeyen Kredi Büyümesi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 13.4 oldu.

“İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.2 arttı.

“ECB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure yaptığı açıklamalarda, enflasyonun izleyeceği patikanın daha sığ olacağını, yeni TLTRO’nun olası olduğunu ve bunun üzerinde tartıştıklarını ifade ederken yavaşlamanın beklenenden daha geniş ve güçlü olacağını dile getirdi.

“ABD’de açıklanan New York Fed İmalat Endeksi Şubat ayında beklentilerin üzerinde artış ile 8.80 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 azaldı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre, yüzde 0.9 düştü. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 78.2 düzeyine geriledi. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.7 yükseliş ile 95.5 düzeyine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı. Bugün, ABD’de Başkanlar Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise ilgili dönemde 2.0 puanlık artış ile yüzde 12.3 seviyesinde gerçekleşti.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Bütçe Gerçekleşme Raporuna göre, bütçe geliri Ocak ayında 96.951 milyar lira ve bütçe gideri 91.860 milyar lira oldu. 2018 yılı Ocak ayında 1.673 milyar lira fazla veren bütçe, 2019 yılı Ocak ayında 5.091 milyar lira fazla verdi.

”Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2582-5.3105 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2730 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 endeksi Cuma gününü yüzde 0.57 değer kazanımı ile 102 bin 715 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.9 milyar lira oldu.

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü açıkladı. Buna göre kurum, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu beklentilere paralel "B+" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak bıraktı.

“TCMB tarafından Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusunda, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat / katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildiği açıklanırken, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı yüzde 5.0’ten yüzde 10’a yükseltildiği belirtildi.”