PİYASALAR –  Dolar 5.23, euro 5.95 ve sterlin 6.77 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri değiştirmediği toplantının ardından yaptığı "faiz artışında acele etmeyeceği" yolundaki açıklama ve Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar" sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin uyarısı sonrası gerileyen dolar, 5.20 liranın hemen üzerinde hareket ediyor. Dövizler güne, Çarşamba günkü kapanış değerlerinin hafif üzerinde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2111 lirayı ve en yüksek 5.2323 lirayı gördükten sonra 5.23– 5.24 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9144 lirayı ve en yüksek 5.9551 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7432 lirayı ve en yüksek 6.7785 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, gözler İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 geriledi.

“ABD’de açıklanan Ticaret Dengesi verisi Kasım ayında yüzde 11.5 düşüş ile 49.3 milyar dolar açık verdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Özellikle, ABD ile Çin ticaret görüşmelerine yönelik haber akışları ABD borsalarına yönelik risk iştahı tarafında fiyatlamaları etkilemeye devam ettiği görülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisi iyi bir durumda olduğunu vurguladığı görülürken, Başkan özellikle, işsizliğin düşük seviyelerde olduğunu ve enflasyonun Fed’in hedefi olan yüzde 2.0 düzeyine yakınsamaya devam ettiğini belirtti.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, lirada yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.1912 – 5.2328 bant aralığında hareket ettiği görüldü. Kurun günü 5.2123 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.13 değer kazanımı ile 102 bin 584 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.1 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.33 yükseliş ile yüzde 18.4 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.4 artış ile yüzde 14.51 düzeyinde günü tamamladı.”

