Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – Haftanın ilk gününde, dolar en düşük 4.8495 lira ve en yüksek 4.8915 lirayı gördükten sonra 4.88 – 4.89 lira, euro en düşük 5.6487 lira ve en yüksek 5.7077 lirayı gördükten sonra 5.70 – 5.71 lira ve sterlin de en düşük 6.3573 lira ve en yüksek 6.4202 lirayı gördükten sonra 6.40 – 6.41 lira aralığında işlem görüyor.

Haftaya yüzde 0.26 düşüşle 95 bin 340 puanda başlayan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi öğle saatlerinde günlük yüzde 0.08 düşüşle 95 bin 507 puanda

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Açıklanan karlar ile hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya hisse senedi piyasaları, genel olarak şirket karlarının beklentilerin altında kalması ve bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları öncesinde satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Para piyasalarında ise Yuan’ın hem ticaret savaşları hem de Çin’in uyguladığı genişlemeci para politikalarının hız kazanması sonucu gerileme hareketine devam ettiği görülmekte. Geçtiğimiz hafta genelde değer kazanan gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının bu haftaya bir miktar baskılı başladığını görmekteyiz.

“İçeride ise bu haftanın son günü açıklanacak enflasyon verisi en önemli veri niteliğini taşırken yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından izlenecek. “