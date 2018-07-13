PİYASALAR – Dolar 4.84, euro 5.64, sterlin 6.37 lirada

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile hafta başında sert yükselen dövizler, ABD’den gelen güçlü enflasyon verisi ve küresel risk iştahının ticaret savaşı endişeleriyle azalmasına bağlı olarak dövizler yüksek düzeyini koruyor.

ABD’de TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı. ABD enflasyon verisinin ardından Perşembe günü, dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvelerini tazelediler.

Haftanın son işlem gününde dolar 4.87, euro 5.69 ve sterlin 6.44 liranın üzerine çıktı.

Haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), Perşembe gününe alıcılı başladıktan sonra ABD’den gelen güçlü enflasyon verisinin ardından günlük yüzde 1.88 düşüşle 89 bin 571 puandan kapandı.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.8186 ve en yüksek 4.8780 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.24 düşüşle 4.84-4.85 lira aralığında,

- en düşük 5.6221 ve en yüksek 5.6933 lirayı gören euro günlük yüzde 0.44 düşüşle 5.65– 5.66 lira aralığında,

- en düşük 6.3534 ve en yüksek 6.4403 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.63 düşüşle 6.38-6.39 lira aralığında işlem görüyor.

“Daha ne kadar düşeceğiz?”

İş Yatırım, “Daha ne kadar düşeceğiz?” başlıklı günlük piyasa analizinde Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız bir satıcı seyrin devam ettiği, küresel piyasalarda ise bir toparlanma görüldüğü vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya piyasalarında Wall Street’ten başlayarak Avrupa’ya ve Asya’ya yayılan bir toparlanma görülüyor. Güçlü dolar, yükselen faizlere rağmen görülen toparlanmada Çin’in ABD ile ticaret savaşını yumuşatmaya çalışacağı beklentisinin etkili olduğu söyleniyor.

“Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız satıcılı seyir devam ediyor.

“Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın piyasa dostu ekonomi politikalara ve yapısal reformları vurgulayan açıklamasına rağmen yabancı yatırımcıların satışı devam ediyor.

“Son üç günde yüzde 15’e yakın değer kaybeden MSCI Türkiye’nin MSCI Gelişmekte olan ülkelere oranı 1996 yılından beri gördüğü en düşük seviyelere geriledi.

“Döviz piyasasında ve tahvillerde de dünyadan negatif ayrışıyoruz.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da %0,5 civarında pozitif bir açılışa işaret ediyor.

“Ancak çok son üç günde yaşananlardan sonra yatırımcılar Türkiye varlıklarını alırken temkinli davranacaklar.

“Bugün piyasa kapandıktan sonra yapılacak Fitch değerlendirmesinde görünümün negatif olarak değiştirilmesi piyasalar üzerinde etkili olmayacaktır.”