PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri sonrasında haftanın ilk gününü yüzde 1.92 düşüşle 94 bin 08 puanda bitirdi.



Erken işlemlerde en düşük 4.66 lirayı gören dolar 4.7999 liraya kadar yükseldikten sonra 4.68 – 4.69 lira aralığında işlem görüyor.



Euro da, en düşük 5.4625 lira ve en yüksek 5.5062 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.1928 lirayı gören sterlin 6.2442 liraya kadar yükseldikten sonra 6.22 – 6.23 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım’ın “Engelli koşu…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, "24 Haziran seçimleri ile siyasi belirsizlik engelini aşan Türkiye, küresel ticaret savaşı engeline takıldı" denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:



“Trump yönetiminin 'Çin’in ABD şirketlerine yatırımlarına kısıtlamalar getiren' yeni yaptırımları 30 Hazirana kadar açıklayacağı haberi üzerine küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi hızlandı.



“Dünya borsalarındaki yüzde 2.0 - 3.0 civarında gerilemeye paralel Türkiye varlıklarında da sert kayıplar görüldü.

“Sabah ilk işlemlerde 4.53 liraya kadar gerileyen dolar, risk iştahının bozulmasıyla 4.72 seviyesine kadar yükseldi. Günü yüzde 2.0 gerileyerek kapatan Borsa İstanbul’da gün içi oynaklık yüzde 5.0’in üzerine çıktı. 2,700 seviyesindeki desteğinde tutunması beklenen S&P 500’deki toparlanma çabalarına bağlı olarak Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Ancak Türk lirasında devam eden satışlar yükselişin kalıcı olmasını zorlaştırıyor.”