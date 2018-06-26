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PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.42, sterlin 6.15 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran () – Güne günlük yüzde 0.07 artışlar 94 bin 78 puandan başlayan borsa endeksi Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) öğle saatlerinde yüzde 0.65 artışla 94 bin 626 puandan işlem görüyor. Erken işlemlerde...

PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.42, sterlin 6.15 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran () – Güne günlük yüzde 0.07 artışlar 94 bin 78 puandan başlayan borsa endeksi Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) öğle saatlerinde yüzde 0.65 artışla 94 bin 626 puandan işlem görüyor.
Erken işlemlerde en düşük 4.66 lirayı gören dolar 4.7152 liraya kadar yükseldikten sonra 4.64 – 4.65 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en düşük 5.4625 lira ve en yüksek 5.5176 lirayı gördükten sonra 5.42 – 5.43 lira aralığında işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.1928 lirayı gören sterlin 6.2610 liraya kadar yükseldikten sonra 6.15 – 6.16 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Engelli koşu…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, "24 Haziran seçimleri ile siyasi belirsizlik engelini aşan Türkiye, küresel ticaret savaşı engeline takıldı" denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Trump yönetiminin 'Çin’in ABD şirketlerine yatırımlarına kısıtlamalar getiren' yeni yaptırımları 30 Hazirana kadar açıklayacağı haberi üzerine küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi hızlandı.
“Dünya borsalarındaki yüzde 2.0 - 3.0 civarında gerilemeye paralel Türkiye varlıklarında da sert kayıplar görüldü."


 

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