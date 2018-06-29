PİYASALAR – Dolar 4.57, euro 5.32 ve sterlin 5.99 lirada

Erken işlemlerde en düşük 4.5655 ve en yüksek 4.5995 lirayı gören dolar 4.57 – 4.58 lira aralığında işlem görüyor.
Euro, en düşük 5.3022 ve en yüksek 5.3438 lirayı gördükten sonra ve 5.32 – 5.33 lira aralığında işlem görüyor.
Sterlin en düşük 5.9924 ve en yüksek 6.0202 lirayı gören sterlin de5.99 – 6.0 lira aralığında işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dün, günlük yüzde 0.28 artışla 96 bin 227 puanda kapandı.
Erken işlemlerde en düşük 4.5655 ve en yüksek 4.5995 lirayı gören dolar 4.57 – 4.58 lira aralığında işlem görüyor.