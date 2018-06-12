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PİYASALAR – Dolar 4.55, euro 5.37 ve sterlin 6.08 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran () - Merkez Bankası’nın  politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100)...

PİYASALAR – Dolar 4.55, euro 5.37 ve sterlin 6.08 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran () - Merkez Bankası’nın  politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 96 bin puandan başladığı güne, kapanış saatine yaklaşırken günlük yüzde 1.37 düşüşle 95 bin 339 puandan devam ediyor.
Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5802 liraya kadar yükseldikten sonra 4.55 – 4.56 lira aralığından işlem görüyor. 
Euro da, en düşük 5.3142 lira ve en yüksek 5.4001 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığından işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.0428 lirayı gören sterlin 6.1327 liraya kadar yükseldikten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığından işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Fed toplantısı öncesi sakin seyir…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Fed ve ECB toplantıları öncesi piyasalar yukarı yönlü sakin bir seyir izliyor. G7 lider krizi ve Trump – Kim Jong Un görüşmesi piyasalarda önemli bir etki yaratmadı. Gelişmekte olan borsalar Asya’nın önderliğinde yükselişte.
“Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde döviz piyasasında, yerel tahvillerde ve eurotahvillerde kırılgan beşli içinde yer almaya devam ettik. Hisse senedi piyasaları küresel yükselişe katılan tek varlık gurubuydu.
“Yurtdışında Mayıs ayı ABD enflasyonu (beklenti manşet yüzde 2.8, çekirdek yüzde 2.2) izlenecek.”

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